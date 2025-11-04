Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Real Madrid, Anfield'da Liverpool'un konuğu! İşte yayın bilgileri

Avrupa Şampiyonlar Ligi 4. Hafta mücadelesi, bir "erken final" klasiğine sahne oluyor!

Yayınlanma:

Grupta 3'te 3 yaparak 9 puanla 5. sırada yer alan Real Madrid, son 5 resmi maçını (El Clásico dahil) kazanmış müthiş bir formla Anfield'a geliyor. Rakipleri Liverpool ise 6 puanla 10. sırada ve gruptan çıkma iddiası için bu maçı kazanmak zorunda.

DEV MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün saat 23.00'de tabii spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç öncesi iki takımın form grafikleri gece ile gündüz gibi. Real Madrid, son 5 resmi maçının tamamını kazanarak müthiş bir seri yakaladı ve bu süreçte Barcelona ile Valencia'yı devirdi.

Liverpool ise son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet alarak istikrarsız bir görüntü çizdi, ancak son lig maçında Aston Villa'yı yenerek moral buldu. Grupta Real Madrid 3'te 3 ile 9 puanda, Liverpool ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puanda. Anfield'daki bu maç, grubun zirve sıralamasını doğrudan etkileyecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

Liverpool (4-2-3-1): G. Mamardashvili; C. Bradley, I. Konate, V. van Dijk, A. Robertson; R. Gravenberch, A. Mac Allister; M. Salah, F. Wirtz, C. Gakpo; H. Ekitike.

Real Madrid (4-3-3): T. Courtois; F. Valverde, E. Militao, D. Huijsen, A. Carreras; Arda Güler, A. Tchouameni, J. Bellingham; B. Diaz, K. Mbappe, Vinicius Jr.

liverpool real madrid
