Şampiyonlar Ligi'nde 'tamam mı devam mı' maçı! Tottenham, evinde Kopenhag'ı ağırlıyor: İşte yayın bilgileri

Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu mücadele, bugün saat 23:00'te başlayacak. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak maç, tabii spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maç öncesi grupta Tottenham, oynadığı 3 maçta topladığı 5 puanla (1G, 2B) 15. sırada yer alıyor. Konuk Kopenhag ise 3 maçta sadece 1 puan toplayabildi (1B, 2M) ve 32. sırada.

Ev sahibi Tottenham, son 5 resmi maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak istikrarsız bir görüntü çizdi ve son maçında derbide Chelsea'ye 0-1 kaybetti. Kopenhag ise son 5 maçta 2 galibiyet alsa da, son 2 maçını kazanarak Londra'ya moralli geldi.

İŞTE TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ!

Tottenham (4-2-3-1): G. Vicario; P. Porro, K. Danso, M. van de Ven, D. Spence; J. Palhinha, C. Romero; M. Kudus, X. Simons, W. Odobert; Richarlison.

Kopenhag (4-3-3): D. Kotarski; J. Suzuki, G. Pereira, P. Hatzidiakos, M. Lopez; L. Lerager, W. Clem, J. Larsson; M. Achouri, Y. Moukoko, V. Claesson.