Şampiyonlar Ligi'nde 'tamam mı devam mı' maçı! Tottenham, evinde Kopenhag'ı ağırlıyor: İşte yayın bilgileri

Avrupa Şampiyonlar Ligi 4. Hafta mücadelesi, Londra'da kritik bir maça sahne oluyor! Grupta 5 puanla 15. sırada yer alan Tottenham, son lig maçında Chelsea'ye kaybetmenin yaralarını sarmak ve gruptan çıkma iddiasını güçlendirmek istiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şampiyonlar Ligi'nde 'tamam mı devam mı' maçı! Tottenham, evinde Kopenhag'ı ağırlıyor: İşte yayın bilgileri
Yayınlanma:

Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu mücadele, bugün saat 23:00'te başlayacak. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak maç, tabii spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maç öncesi grupta Tottenham, oynadığı 3 maçta topladığı 5 puanla (1G, 2B) 15. sırada yer alıyor. Konuk Kopenhag ise 3 maçta sadece 1 puan toplayabildi (1B, 2M) ve 32. sırada.

Ev sahibi Tottenham, son 5 resmi maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak istikrarsız bir görüntü çizdi ve son maçında derbide Chelsea'ye 0-1 kaybetti. Kopenhag ise son 5 maçta 2 galibiyet alsa da, son 2 maçını kazanarak Londra'ya moralli geldi.

İŞTE TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ!

Tottenham (4-2-3-1): G. Vicario; P. Porro, K. Danso, M. van de Ven, D. Spence; J. Palhinha, C. Romero; M. Kudus, X. Simons, W. Odobert; Richarlison.

Kopenhag (4-3-3): D. Kotarski; J. Suzuki, G. Pereira, P. Hatzidiakos, M. Lopez; L. Lerager, W. Clem, J. Larsson; M. Achouri, Y. Moukoko, V. Claesson.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Real Madrid, Anfield'da Liverpool'un konuğu! İşte yayın bilgileriŞampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Real Madrid, Anfield'da Liverpool'un konuğu! İşte yayın bilgileriSpor
Devler Ligi'nde kader gecesi: 3 puanlı Napoli, eşit puandaki E. Frankfurt'u ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Devler Ligi'nde kader gecesi: 3 puanlı Napoli, eşit puandaki E. Frankfurt'u ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Tottenham kopenhag şampiyonlar ligi
Günün Manşetleri
TİM Başkanı Gültepe'den asgari ücret açıklaması!
O öğretmenler ikinci yarıyılda 'en çok okunan yazar' olacak!
15 Kasım'dan sonra o ücret 17 bin lirayı aşacak!
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
Jandarma'dan 7 ilde 8 suç örgütüne dev darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
"45 farklı ülkede 2 bin 785 bursiyerimiz var!"
15 Aralık "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Adıyaman'da 'terörsüz gelecek' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 41. İSEDAK toplantısında konuştu
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor!
4 aylık enflasyonla 2026 emekli ve memur zammı netleşiyor 4 aylık enflasyonla 2026 emekli ve memur zammı netleşiyor
FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları
Parası bankada olanlar kazanıyor! Parası bankada olanlar kazanıyor!
Sındırgı'da 'deprem fırtınası'! Sındırgı'da 'deprem fırtınası'!