Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece! Skorlar ve sürpriz sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta sona erdi. Galatasaray, Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederken, Real Madrid-Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11’de karşılaştı. Chelsea-Ajax maçında ise tarihe geçen genç rekorlar kırıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftası, Avrupa’da futbol şölenine sahne oldu. 36 takımlı yeni lig formatında oynanan karşılaşmalar tamamlandı.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen 2, Yunus Akgün 1 gol atarken, Norveç temsilcisinin sayısını Helmersenkaydetti. Bu sonuçla Galatasaray, grup aşamasında ikinci galibiyetini aldı.

İSPANYA’DA TARİHİ GECE

Milli futbolcularımızdan Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Kenan Yıldızlı Juventus’u Jude Bellingham’ın golüyle 1-0 mağlup etti.

İNGİLTERE

İngiltere’de oynanan Chelsea-Ajax mücadelesinde ise adeta gol yağmuru vardı.

Hakem Felix Zwayer’in 3 kez penaltı noktasını gösterdiği maçı Chelsea 5-1 kazandı.
Ev sahibi ekibin gollerini Marc Guiu, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Estevao ve Tyrique George attı.
Ajax’ın tek golü eski Beşiktaşlı Wout Weghorst’tan geldi.

CHELSEA’DE REKOR ÜSTÜNE REKOR

18. dakikada gol atan 19 yaşındaki Marc Guiu, kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç futbolcusu oldu.

45+6’da penaltıdan fileleri havalandıran 18 yaşındaki Estevao, rekoru kısa sürede kendi adına geliştirdi.
66. dakikada oyuna giren 17 yaşındaki Reggie Walsh, Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi tarihinde forma giyen en genç futbolcusu unvanını aldı.

Liverpool, deplasmanda Eintracht Frankfurt’u 5-1,
Bayern Münih ise sahasında Club Brugge’ü 4-0 yendi.

GECENİN SONUÇLARI:

Galatasaray-Bodo/Glimt: 3-1
Athletic Bilbao-Karabağ: 3-1
Chelsea-Ajax: 5-1
Atalanta-Slavia Prag: 0-0
Eintracht Frankfurt-Liverpool: 1-5
Sporting-Marsilya: 2-1
Monaco-Tottenham: 0-0
Real Madrid-Juventus: 1-0
Bayern Münih-Club Brugge: 4-0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

uefa şampiyonlar ligi
