Sergen Yalçın’dan derbi mesajı! “Derbilerin sonucu belli olmaz”

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor’u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, galibiyetin önemine dikkat çekti.

Kolay bir maç olmadığını vurgulayan Yalçın, “Rakip çok mücadele etti. Çok iyi başladık, erken 2 farklı öne geçtik. Sonra takımın üzerinde rahatlık oldu. Rakip oynamaya başladı. İkinci yarı da erken gol yedik, doğal olarak bu da motivasyonun düşmesine neden oldu. Hamlelerle oyunu değiştirmeye çalıştık. Sonuçta oyun sonunda alınan bir 3 puan var. Bizim için oyundan değerli alınan 3 puan. Oyuncular zor bir süreçten geçiyor, biz de aynı şekilde. Yeni gelen kadro, birlikte oynayan oyunları bir araya getiremiyoruz. Her şeye rağmen kötü bir gece olmadı. Kazanmak önemliydi” ifadelerini kullandı.

“TAKIMI MAKSİMUM SEVİYEYE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Yalçın, ikinci yarıdaki oyundaki düşüşle ilgili gelen soruya, “Önümüzdeki hafta hangi kadroyla çıkacağımızın cevabını veremem. Bazen oyunlarda bunlar oluyor. Çok birlikte oynayan bir oyuncu grubu değiliz. Fiziksel açıdan hazır olduğumuzu söylemek de zor. Bunlar bizi oyun içinde eksiye düşürüyor. Durumu toparlamak için ciddi şekilde çalışıyoruz, milli arada sıkı çalıştık. Takımı maksimum seviyeye getirmeye çalışıyoruz ama kolay değil. Biz de yeni geldik. Bizim için de zorlu bir süreç. Bir teknik direktör için de zor bir başlangıç. Kadro kurulmuş, her şey bitmiş. İlerleyen haftalarda toparlanacağımızı düşünüyorum. Ne kadar toparlanacağımızı göreceğiz. Haftaya da zorlu bir derbi oynayacağız. Bekleyip göreceğiz” şeklinde cevap verdi.

Tecrübeli hoca ayrıca savunma hattında 3 yabancı ve 1 Türk futbolcudan oluşan rotasyonları değerlendirdiklerini, en doğru ikiliyi bulmak için denemeler yaptıklarını söyledi.

“DERBİNİN HAVASI BAŞKADIR”

Galatasaray ile oynanacak derbiye değinen Yalçın, maçın önemine vurgu yaptı. “Galatasaray’a yarınki maç için başarılar dilerim. Zor bir maç. 18-19 yaşından beri derbi oynuyorum. Derbinin havası başkadır. İyi hazırlanmak lazım. Oynayacağımız takım, ligin en iyi takımı diyebiliriz. Biz de ona göre hazırlanacağız. Derbilerin sonucu belli olmaz” ifadelerini kullandı.

Yalçın, sakatlanarak oyunu terk eden Tammy Abraham’ın durumuna da değindi. İngiliz futbolcunun omzunun çıktığını belirten Yalçın, derbide oynayıp oynamayacağına çekilecek MR’ın ardından karar verileceğini söyledi.