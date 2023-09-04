Sergio Ramos evine geri döndü! İşte yeni takımı

Uzun süre Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla'ya 18 yıl sonra geri döndü.Sergio Ramos yeni kulübü için maaş konusunda olağanüstü bir fedakarlık yaptı ve ilginç açıklamalar geldi.İşte transferin detayları...

Sergio Ramos evine geri döndü! İşte yeni takımı
Sergio Ramos evine geri döndü! İşte yeni takımı
Editör: Nihat Çarboğa
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Uzun süre Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla'ya 18 yıl sonra geri döndü.

SERGİO RAMOS EVİNE GERİ DÖNDÜ! İŞTE YENİ TAKIMI

Sevilla ile sözleşme imzalayan Ramos, "Bugün çok özel bir gün, eve dönüşler her zaman özel olmuştur. Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Birkaç aydır bunun için bekliyordum ancak geri dönebildiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden herhangi bir takıma gitmemin bir anlamı yoktu. Dedem, babam, Sevilla ve Antonio Puerta için bunu yapmalıydım. Bence doğru zamanda geldim." dedi.

Sergio Ramos evine geri döndü! İşte yeni takımı - Resim : 1

MAAŞI 1 MİLYON EURO CİVARI

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Ramos, Sevilla ile yaptığı anlaşma gereği 1 milyon euro'nun biraz üzerinde bir maaşa sahip olacak.

Kariyeri boyunca 778 resmi kulüp maçına çıkan Sergio Ramos, bu maçlarda 110 gol 41 asisti bulunuyor.

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