Serhat Akın'a silahlı saldırıda yeni gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Serhat Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.

Saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralandığı anın fotoğrafına yer vererek, ''Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe.'' ifadesini kullanmıştı.

Olayın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri de saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın, kaldırıldığı Ataşehir'deki özel bir hastanede ameliyat edildi.

Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Çalışmalar sonucu olaya karışanların E.Ü, M.A, O.D. ve O.M. olduğunun tespit edildiğini belirten Yerlikaya, "Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma da sürüyor.

Soruşturma kapsamında, olayda motosikleti kullanan O.M, silahla ateş eden O.D. ile M.A, İ.T ve M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, Başsavcılığının talebiyle olaya ilişkin soruşturma dosyası hakkında Beykoz Sulh Ceza Hakimliğince gizlilik kararı alındı.