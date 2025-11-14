Sıfır puanlı Cebelitarık, gruptaki ilk puanı için Karadağ karşısında! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Gruptaki bu prestij mücadelesinin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 22:45'te başlayacak olan Cebelitarık - Karadağ maçı, Europa Point Stadium'da oynanacak.

Bu zorlu 90 dakika, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Maçın anlatımını Sarper Cömert üstlenirken, Yunan hakem A. Papapetrou düdük çalacak. VAR koltuğunda ise A. Tzilos oturacak.

Maç öncesi L Grubu'nda Hırvatistan, Çekya ve Faroe Adaları'nın domine ettiği sıralamada iki takımın da finaller veya play-off şansı bulunmuyor. Cebelitarık, grupta oynadığı 6 maçın tamamını kaybetti ve 0 puanda. Karadağ ise 6 maçta 6 puanla 4. sırada. Cebelitarık son 5 maçının tamamını kaybederken, Karadağ ise 4 maçlık galibiyet hasretine son maçında Lihtenştayn'ı yenerek son vermişti.

İŞTE TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ!

Teknik direktörlerin bu zorlu mücadelede sahaya sürmesi beklenen kadroları şöyle:

Cebelitarık (4-3-3): B. Banda; K. Ronan, L. Annesley, B. Lopes, J. Olivero; G. Torilla, D. Bent, N. Pozo; C. Richards, L. Jessop, J. Scanlon.

Karadağ (3-4-2-1): D. Petkovic; S. Milic, M. Tuci, N. Sipcic; A. Marusic, A. Bulatovic, M. Brnović, D. Camaj; M. Vukotic, V. Adžić; N. Krstovic.