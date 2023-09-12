Simona Halep, doping nedeniyle 4 yıl men cezası aldı

Dünya eski 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı. Rumen tenisçinin, alınan karara itiraz hakkı bulunuyor.

Simona Halep, doping nedeniyle 4 yıl men cezası aldı

2018 Fransa Açık ve 2019 Wimbledon şampiyonu Rumen tenisçi Simona Halep, doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yıl men cezasına çarptırıldı. Uluslararası Teniste Dürüstlük Birimi (ITIA), geçen yıl ABD Açık'ta yasaklı kan güçlendirici 'roxadustat' testinin pozitif çıkmasının ardından Ekim 2022'den bu yana geçici men cezası bulunan Rumen tenisçiyle ilgili kararı duyurdu.

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 SİMONA HALEP'E, DOPİNG NEDENİYLE MEN CEZASI!

ITIA'dan yapılan açıklamada, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan dünya eski 1 numarası 31 yaşındaki tenisçinin, 4 yıl men cezası aldığı belirtildi.
Rumen tenisçinin, alınan karara itiraz hakkı bulunuyor.

Simona Halep, doping nedeniyle 4 yıl men cezası aldı - Resim : 2

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