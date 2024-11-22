Süper Lig Kulüplerinden borç raporu: Dudak uçuklattı!

Türkiye’nin önde gelen spor kulüplerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, güncel borç ve mali durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kulüpler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdikleri mali tablolarla son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Galatasaray’ın Borcu 14,2 Milyar TL’yi Aştı

Galatasaray Spor Kulübü, 31 Ağustos 2024 itibarıyla toplam borcunun 14 milyar 238 milyon 942 bin 164 TL olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 1 Haziran - 31 Ağustos 2024 döneminde ise 122 milyon 956 bin 60 TL kâr elde ettiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta 10,4 Milyar TL Borç ve Zarar Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, aynı dönemde toplam borcunun 10 milyar 428 milyon 60 bin 569 TL olduğunu bildirdi. Siyah-beyazlı ekip, yaz döneminde 152 milyon 739 bin 319 TL zarar ettiklerini belirterek mali durumdaki zorluklara dikkat çekti.

Trabzonspor’un Borcu 3,9 Milyar TL Seviyesinde

Trabzonspor Kulübü ise 31 Ekim 2024 itibarıyla toplam borcunun 3 milyar 940 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulüp, Eylül ayında gerçekleştirdikleri sermaye artırımı ve diğer ekonomik hamlelerin mali tabloya henüz yansımadığını vurguladı. Açıklamada, son dönemde yapılan ekonomik düzenlemelerin kulüp için hayati önem taşıdığına da dikkat çekildi. Trabzonspor’un güncel mali tablolarının, ay sonunda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ayrıntılı şekilde değerlendirileceği belirtildi.