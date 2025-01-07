Süper Lig’de 10 kulüp disipline sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 18. haftasında yaşanan olaylar nedeniyle 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. İşte sevk gerekçeleri ve detaylar:

Çirkin ve Kötü Tezahürat: Adana Demirspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor ve Trabzonspor taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle sevk edildi.

Saha Olayları: Beşiktaş, Göztepe, Samsunspor ve Trabzonspor saha olayları gerekçesiyle PFDK'ya gönderildi.

Merdiven Boşluklarının Doldurulması: Galatasaray ve Göztepe, stadyumlardaki merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle disipline sevk edildi.

Talimatlara Aykırı Hareketler:Adana Demirspor’un yanı sıra Başakşehir FK idarecileri Mesut Altan ve Murat Yaman; Gaziantep FK görevlisi Ayhan Kaya bu kapsamda disipline gönderildi.

Sportmenliğe Aykırı Hareketler:Bodrum FK kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle sevk edildi.

Hakaret ve Sportmenlik Dışı Hareketler:Kasımpaşa FK İdarecisi Serkan Reçber hakaret ve sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle PFDK’ya sevk edilenler arasında yer aldı.

TFF'nin kararlarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.