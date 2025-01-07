Süper Lig’de 10 kulüp disipline sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 18. haftasında yaşanan olaylar nedeniyle 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Süper Lig’de 10 kulüp disipline sevk edildi!
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 18. haftasında yaşanan olaylar nedeniyle 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.  İşte sevk gerekçeleri ve detaylar:

Çirkin ve Kötü Tezahürat: Adana Demirspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor ve Trabzonspor taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle sevk edildi.

Saha Olayları: Beşiktaş, Göztepe, Samsunspor ve Trabzonspor saha olayları gerekçesiyle PFDK'ya gönderildi.

Merdiven Boşluklarının Doldurulması: Galatasaray ve Göztepe, stadyumlardaki merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle disipline sevk edildi.

Talimatlara Aykırı Hareketler:Adana Demirspor’un yanı sıra Başakşehir FK idarecileri Mesut Altan ve Murat Yaman; Gaziantep FK görevlisi Ayhan Kaya bu kapsamda disipline gönderildi.

Sportmenliğe Aykırı Hareketler:Bodrum FK kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle sevk edildi.

Hakaret ve Sportmenlik Dışı Hareketler:Kasımpaşa FK İdarecisi Serkan Reçber hakaret ve sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle PFDK’ya sevk edilenler arasında yer aldı.

TFF'nin kararlarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Otobüste dehşet anı: 14 yaşındaki çocuk bıçaklanarak hayatını kaybettiOtobüste dehşet anı: 14 yaşındaki çocuk bıçaklanarak hayatını kaybettiDünya
Samsun'da dehşet! Ağabey, kardeşini av tüfeğiyle vurduSamsun'da dehşet! Ağabey, kardeşini av tüfeğiyle vurduGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

futbol ceza
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek'ten önemli açıklamalar
"Hamas elindekileri rehineleri 20 Ocak'a kadar bırakmazsa..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Memur eylemleri büyüyor
AK Parti TBMM Grup Başkanı, İmralı Heyetinin ziyaretini anlattı
PTT çalışanlarına kanlı saldırı
Polonez işçileri kazandı!
İsrail raporunda Türkiye ile doğrudan çatışma uyarısı
DEM Parti heyeti, Deva Partisi'ni ziyaret etti
En düşük emekli maaşı belli oldu
Çok Okunanlar
Esenyurt’ta sağır ve dilsiz çocuğa şiddet Esenyurt’ta sağır ve dilsiz çocuğa şiddet
Meteoroloji'den haritayı değiştiren tahmin: 'Kara kış' Türkiye'yi saracak Meteoroloji'den haritayı değiştiren tahmin: 'Kara kış' Türkiye'yi saracak
Kar yağışı nedeniyle okullar tatil oldu! İşte o iller Kar yağışı nedeniyle okullar tatil oldu! İşte o iller
Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar
Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti