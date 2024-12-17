Süper Lig’de 9 kulüp PFDK’ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den 9 kulübü çeşitli ihlaller nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Süper Lig’de 9 kulüp PFDK’ye sevk edildi
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’A “ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT” SEVKİ

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray ise aynı gerekçenin yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Metin Öztürk, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK’ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

KASIMPAŞA, EYÜPSPOR VE BODRUM FK DA LİSTEDE

Kasımpaşa ve Eyüpspor kulüpleri de çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK’ye sevk edilirken, Bodrum FK ise talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle disipline gönderildi.

Trabzonspor, saha olayları nedeniyle kurula sevk edilirken, Adana Demirspor da hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları gerekçesiyle soruşturma kapsamına alındı.

RAMS Başakşehir, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle disipline sevk edildi. Ayrıca Başakşehirli oyuncu Ba, kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK’ye gönderildi.

HATAYSPORLU FUTBOLCULAR DA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Atakaş Hatayspor’dan Mehmet Reşat Akpınar, Mahmut Doğuş Aslan, İlyas Bayraktar, Ayhan Tenbeloğlu ve Emre Aslan, çeşitli gerekçelerle disiplin kuruluna sevk edilen isimler arasında yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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