Süper Lig’de dev derbiler 5 kıtada izlenecek! Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları

Trendyol Süper Lig’in 11. haftası büyük heyecana sahne olacak. Haftanın öne çıkan mücadeleleri olan Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri, 5 kıtada 125 ülkede futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR’U KONUK EDECEK

Haftanın ilk derbisi bugün oynanacak. Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Süper Lig’de oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, 28 puanla lider durumda. İkinci sırada yer alan Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan topladı.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİNE GÖZLER ÇEVRİLDİ

Haftanın bir diğer derbisi Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

Tüpraş Stadı’ndaki mücadele yarın saat 20.00’de başlayacak ve maçı Ali Yılmaz yönetecek.

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puanla 3. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, geçen hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış, Fenerbahçe ise Gaziantep FK’yi 4-0 mağlup etmişti.

Her iki karşılaşma da Süper Lig’de zirve yarışının kaderini belirleyecek kritik mücadeleler arasında gösteriliyor.