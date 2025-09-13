Süper Lig’de dev randevu! Eyüpspor – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında gözler Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na çevrildi. Ligin yeni ekibi Eyüpspor, namağlup lider Galatasaray’ı konuk ediyor.
Heyecan dolu karşılaşma 13 Eylül 2025 Pazar günü saat 17.00’de başlayacak. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde çıktığı 4 maçın tamamını kazanarak 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor karşısında alacağı galibiyetle hem serisini sürdürmek hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
Eyüpspor ise 4 maçta 4 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor.
İLK 11’LER BELLİ OLDU
Eyüpspor: M. Felipe, Robin, L. Claro, N. Mujakić, Serdar, Yalçın, Kerem, Umut, S. Seşlar, D. Draguş, P. Ampem
Teknik Direktör: Selçuk Şahin
Galatasaray: Uğurcan, D. Sanchez, Abdülkerim, R. Sallai, Eren, Torreira, G. Sara, L. Sane, İlkay, Yunus, Icardi
Teknik Direktör: Okan Buruk