Süper Lig’de dev randevu! Eyüpspor – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu

Heyecan dolu karşılaşma 13 Eylül 2025 Pazar günü saat 17.00’de başlayacak. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde çıktığı 4 maçın tamamını kazanarak 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor karşısında alacağı galibiyetle hem serisini sürdürmek hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Eyüpspor ise 4 maçta 4 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Eyüpspor: M. Felipe, Robin, L. Claro, N. Mujakić, Serdar, Yalçın, Kerem, Umut, S. Seşlar, D. Draguş, P. Ampem

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Galatasaray: Uğurcan, D. Sanchez, Abdülkerim, R. Sallai, Eren, Torreira, G. Sara, L. Sane, İlkay, Yunus, Icardi

Teknik Direktör: Okan Buruk