Süper Lig’de devrim gibi karar: AVAR 2 sahalara geri geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig için dikkat çeken bir karara imza attı. İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül 2025 itibarıyla yeniden başlatılacağı açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Süper Lig’de devrim gibi karar: AVAR 2 sahalara geri geliyor
Yayınlanma:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig müsabakalarında uygulanacak yeni sistemle ilgili önemli bir duyuru yaptı.

MHK, hakemlerin tecrübe kazanması amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının yeniden hayata geçirileceğini açıkladı. Uygulama, 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren Süper Lig’de resmen başlayacak.

MHK’DAN RESMİ AÇIKLAMA

MHK’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir.

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’de başarıyla uygulanan bu program kapsamında, AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.”

GEÇEN SEZON 1. LİG’DE BAŞARIYLA UYGULANDI

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’de test edilen AVAR 2 sistemi, başarılı sonuçlar vermişti. Bu süreçte görevli hakemler, VAR odasında sistemin işleyişini gözlemleyerek deneyim kazanmıştı.

MHK, aynı yöntemin Süper Lig’de de uygulanmasıyla hakemlerin bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor.

Açıklamada özellikle vurgulanan nokta, AVAR 2’nin sadece gözlemci rolü üstlenecek olması oldu. AVAR 2 olarak görevlendirilen hakem, herhangi bir karara müdahale edemeyecek, yalnızca süreci takip edecek.

Sındırgı’da bitmeyen sarsıntılar! Uzman uyardı: “Fay enerjisini atamıyor, artçılar devam edecek”Sındırgı’da bitmeyen sarsıntılar! Uzman uyardı: “Fay enerjisini atamıyor, artçılar devam edecek”Gündem
Peynirlerde taklit skandalı: Bakanlık uyardı!Peynirlerde taklit skandalı: Bakanlık uyardı!Sağlık
süper lig
Günün Manşetleri
“Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmediniz”
“Eğitim dün de kolay değildi, bugün de değil, yarın da kolay olmayacak”
Hanehalkının enflasyon beklentisi düştü!
“Platformların şeffaf ve adil olması büyük önem taşımaktadır”
81 ilde operasyon dev operasyon
Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
Gazze'de İsrail tankları vuruldu!
“Türkiye küresel yatırımcıların yeni üssü”
“Ben kongre tartışması içine girmiyorum”
İran Cumhurbaşkanı ABD ve İsrail'e meydan okudu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar
En yüksek faizi hangi banka veriyor? En yüksek faizi hangi banka veriyor?
25 eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? 25 eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Sındırgı’da bitmeyen sarsıntılar! Sındırgı’da bitmeyen sarsıntılar!