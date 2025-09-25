Süper Lig’de devrim gibi karar: AVAR 2 sahalara geri geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig müsabakalarında uygulanacak yeni sistemle ilgili önemli bir duyuru yaptı.

MHK, hakemlerin tecrübe kazanması amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının yeniden hayata geçirileceğini açıkladı. Uygulama, 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren Süper Lig’de resmen başlayacak.

MHK’DAN RESMİ AÇIKLAMA

MHK’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir.

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’de başarıyla uygulanan bu program kapsamında, AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.”

GEÇEN SEZON 1. LİG’DE BAŞARIYLA UYGULANDI

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’de test edilen AVAR 2 sistemi, başarılı sonuçlar vermişti. Bu süreçte görevli hakemler, VAR odasında sistemin işleyişini gözlemleyerek deneyim kazanmıştı.

MHK, aynı yöntemin Süper Lig’de de uygulanmasıyla hakemlerin bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor.

Açıklamada özellikle vurgulanan nokta, AVAR 2’nin sadece gözlemci rolü üstlenecek olması oldu. AVAR 2 olarak görevlendirilen hakem, herhangi bir karara müdahale edemeyecek, yalnızca süreci takip edecek.