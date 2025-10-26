Süper Lig'de kritik randevu! Gençlerbirliği Konyaspor'u ağırlıyor: Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk ediyor. Son haftalarda zıt form grafikleri çizen iki takımın kritik randevusunda gülen taraf kim olacak?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, başkentte alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadele oynanıyor! Son maçında Beşiktaş'ı devirerek moral bulan Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, sahasında üst üste mağlubiyetler alan Recep Uçar'lı Konyaspor'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadelede Gençlerbirliği çıkışını sürdürmek, Konyaspor ise kötü gidişata 'dur' demek için sahaya çıkacak.

FORM GRAFİKLERİ ZIT YÖNDE

Ev sahibi Gençlerbirliği, son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak formda bir görüntü çizdi. Konyaspor ise bu periyotta sadece 1 galibiyet alabilirken, son 2 maçından puansız ayrılarak taraftarını üzdü. Ligde 10. hafta öncesi Konyaspor 11 puanla 9. sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankara'daki zorlu 90 dakikanın tüm detayları belli oldu. 

Karşılaşma bugün saat 17.00'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Maç beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER!

İki takımın teknik direktörleri, bu önemli mücadelede sahaya şu kadrolarla çıkmayı tercih etti:

Gençlerbirliği (5-4-1): Erhan Erentürk, P. Pereira, Z. Zuzek, D. Goutas, Thalisson, M. Hanousek, Göktan, T. Dele-Bashiru, Oğulcan, F. Tongya, M. Niang.

Konyaspor (4-1-4-1): Bahadır Güngördü, Y. Andzouana, R. Bazoer, Adil, Guilherme, Jin-Ho Jo, A. Ndao, Melih, E. Bardhi, J. Muleka, Umut.

gençlerbirliği konyaspor
