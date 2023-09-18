Taha Akgül dünya üçüncüsü oldu! Şimdi hedef 2024 Paris Olimpiyatları

Milli güreşçi Taha Akgül dünya üçüncüsü oldu. Akgül, son 2 yılın Avrupa Şampiyonu ve son dünya şampiyonu olarak Sırbistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda önemli başarı kaydetti. Bunun sonucunda milli sporcu 2024 Paris Olimpiyatlarına kota kazandı.

Taha Akgül dünya üçüncüsü oldu! Şimdi hedef 2024 Paris Olimpiyatları
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Milli güreşçi Taha Akgül dünya üçüncüsü oldu.

Sırbistan'da Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçi rakibini 5-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Buruk bir sevinç içerisinde olan 32 yaşındaki milli sporcu 2024 Paris Olimpiyatlarına kota kazandı.

Hedefinde altın madalya olan Taha Akgül "Bu mağlubiyetten dersler çıkaracağım ve Paris'te aynı hataları yapmamaya çalışacağım" dedi.

Milli güreşçi son 2 yılın Avrupa Şampiyonu, son dünya şampiyonu ve geçen yılında namağlup güreşçisi olarak seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli güreşçi Taha Akgül'ü tebrik etti.

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# Taha akgül # dünya güreş şampiyonası
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