Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza!

Sakaryaspor – Pendikspor maçında yaşanan tokat olayı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Caner Erkin’e 6 maç ceza verdi.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Pendikspor’a 4-1 mağlup oldu. Ancak maçın önüne geçen olay 77. dakikada yaşandı. Takım arkadaşı Burak Altıparmak ile tartışan Caner Erkin, tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Deneyimli oyuncunun bu hareketi sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar kulüp disiplinine zarar verildiğini belirterek tepki gösterdi. Olayın ardından hem Caner Erkin hem de Burak Altıparmak teknik heyet ve yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.

REKOR CEZA

PFDK’nın 30.09.2025 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda Caner Erkin’e şu yaptırımlar uygulandı:

4 maç ceza: Takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle.
2 maç ceza: Hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle.
134 bin TL para cezası.
Böylece tecrübeli futbolcu, hem sahalardan uzak kalacak hem de ciddi bir mali yaptırımla karşı karşıya kalacak.

