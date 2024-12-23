Talisca transferinde mutlu son! Anlaşma sağlandı

Fanatik’in haberine göre, Fenerbahçe, ara transfer dönemi için önemli bir adım atarak, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca ile anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertli kulüp, Brezilyalı yıldızın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Jose Mourinho’nun yönetimindeki Fenerbahçe, Talisca’nın transferi için uzun süredir görüşmelerde bulunuyordu.

TRANSFERİN DETAYLARI

Fenerbahçe ile Al Nassr kulüpleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda Anderson Talisca için anlaşma sağlandı. Kulüpler, Brezilyalı oyuncunun kiralanması konusunda el sıkıştı ve transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe ve Al Nassr, Talisca’nın maaşını birlikte ödeyecek. Şimdi ise Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle sözleşme detaylarını görüşmeye başladı.

YOLCULUK BAŞLADI: YENİ DURAK FENERBAHÇE

Bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıkan Anderson Talisca, 1393 dakika sahada kaldı ve 8 gol kaydetti. 30 yaşındaki yıldızın, Suudi Arabistan kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026’ya kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro civarında olan Talisca, futbol kariyerinde Benfica, Beşiktaş ve Guangzhou Evergrande gibi kulüplerde de mücadele etti.

Bahia altyapısında yetişen Anderson Talisca, 2021-2022 sezonu başında Al Nassr’a 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Şimdi ise, Talisca’nın yeni adresi Fenerbahçe olacak.