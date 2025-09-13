TFF açıkladı: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!

TFF, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.”

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı, 14 Eylül Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Aynı şekilde Gaziantep FK ile Kocaelispor arasındaki karşılaşma da 20.00’dan 19.00’a alınmış oldu.

12 DEV ADAM 24 YIL SONRA FİNALDE

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Yunanistan’ı yarı finalde 94-68 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, tam 24 yıl aradan sonra EuroBasket finaline yükseldi.

12 Dev Adam, finalde 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de Almanya ile karşı karşıya gelecek.