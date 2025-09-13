TFF açıkladı: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de yarın oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının başlama saatinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Kararın nedeni, A Milli Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 final maçının futbol karşılaşmasıyla çakışmaması olarak açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TFF açıkladı: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!
Yayınlanma:

TFF, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.”

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı, 14 Eylül Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Aynı şekilde Gaziantep FK ile Kocaelispor arasındaki karşılaşma da 20.00’dan 19.00’a alınmış oldu.

12 DEV ADAM 24 YIL SONRA FİNALDE

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Yunanistan’ı yarı finalde 94-68 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, tam 24 yıl aradan sonra EuroBasket finaline yükseldi.

12 Dev Adam, finalde 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Kıskançlık krizi faciaya dönüştü: Hemşire sevgilisini ve kardeşini öldürüp intihar ettiKıskançlık krizi faciaya dönüştü: Hemşire sevgilisini ve kardeşini öldürüp intihar ettiYurt
Piyasalar beklemede: Fed faiz indirimi yapacak mı?Piyasalar beklemede: Fed faiz indirimi yapacak mı?Ekonomi
fenerbahçe Trabzonspor Türkiye Futbol Federasyonu basketbol
Günün Manşetleri
"12 yıllık zorunlu eğitim bence de uzun"
Bakan Yumaklı: “Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz”
Diyarbakır’da uyuşturucuya darbe!
Bayrampaşa Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması
"Dağlarda artık terör değil yatırımlar yükseliyor"
12 Dev Adam Yunanistan’ı ezdi geçti!
Resul Emrah Şahan sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Türkiye 20 çeyrektir aralıksız büyüyor!
Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma davası ertelendi
Bilet, abonman, taksi ve servis ücretleri yeniden belirlendi
Çok Okunanlar
Hangi banka daha çok kazandırıyor? Hangi banka daha çok kazandırıyor?
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Altın uçuşta, yeni rekorlar masada! Altın uçuşta, yeni rekorlar masada!
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?
7,7 büyüklüğünde deprem! 7,7 büyüklüğünde deprem!