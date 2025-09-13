Kıskançlık krizi faciaya dönüştü: Hemşire sevgilisini ve kardeşini öldürüp intihar etti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ayrılmak isteyen sevgilisine kurşun yağdıran şahıs, genç kadının kardeşini de öldürdü. Katil zanlısı, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kartepe Ataevler Mahallesi Yaz Sokak ile Başkent Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Şehir Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan ve bir çocuk annesi olan İpek Genç (35) ile erkek kardeşi Abdullah Barış Genç (23), apartman önünde oldukları sırada, ayrılmak istediği sevgilisi olduğu öne sürülen Erhan Derse (35) tarafından durduruldu.

İddialara göre Erhan Derse, yanında getirdiği tabancayla önce İpek Genç’e, ardından kardeşi Abdullah Barış Genç’e ateş etti. Ardından aynı silahı kendisine doğrultan Derse, tetiği çekerek yaşamına son verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan İpek Genç, Abdullah Barış Genç ve Erhan Derse, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen üç kişi de kurtarılamadı.

