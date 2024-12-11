TFF’den Texas’a ödül!

Bursaspor taraftar grubu Texas, 13 Ekim’de oynanan Bursaspor-Kahramanmaraş maçında, tribünlerde dikkat çeken bir koreografi gerçekleştirdi. Kadına şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları pankartlarla, öldürülen tüm kadınların isimlerini taşıyan bir organizasyon sergilediler.

TFF açıklamasında, "Taraftar grubunun sayısı gittikçe artan kadın cinayetlerine karşı öldürülen tüm kadınların isimlerini taşıyan pankartlarla yaptıkları anlamlı organizasyon, kurul üyelerin takdirini toplamıştır.“ ifadesine yer verdi.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görülen Texas, ödülünü Bursaspor’un evinde Karşıyaka ile oynayacağı maç öncesinde alacak. Ödül, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu üyeleri tarafından takdim edilecek.