Thunder, Nuggets'ı ezip geçti: Batı konferansı finaline yükseldi

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets'ı sahasında 125-93'lük skorla mağlup ederek seriyi 4-3 kazandı ve finale yükseldi. Thunder, finalde Minnesota Timberwolves ile karşılaşacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Thunder, Nuggets'ı ezip geçti: Batı konferansı finaline yükseldi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder, evinde Denver Nuggets'ı 125-93 mağlup ederek seriyi 4-3 ile tamamladı ve Batı Konferansı finaline yükseldi. Paycom Center'da oynanan karşılaşmada, Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander 35 sayılık performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

GILGEOUS-ALEXANDER ŞOV YAPTI

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayıyla gecenin en skorer ismi olurken, Jalen Williams 24 sayı kaydetti. Genç yetenek Chet Holmgren ise 13 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Denver Nuggets cephesinde Nikola Jokic 20 sayı, Christian Braun 19 sayı, Jamal Murray ise 13 sayıyla mücadele etti. Aaron Gordon ise 8 sayı ve 11 ribauntla oynasa da takımını kurtarmaya yetmedi. Nuggets, Thunder karşısında güçlü bir savunma gösteremeyince, sahadan ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

Thunder, Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves ile karşılaşacak. Serinin ilk maçı Çarşamba günü oynanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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