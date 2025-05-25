Timberwolves fırtınası Target Center’ı salladı: Thunder’ı 42 sayıyla geçerek rekor kırdılar!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde serinin üçüncü maçı, Minnesota Timberwolves’un tarihi performansına sahne oldu. Target Center’da oynanan karşılaşmada Timberwolves, konuk ekip Oklahoma City Thunder’ı tam 42 sayı farkla mağlup ederek serideki ilk galibiyetini aldı: 143-101.

Bu skor aynı zamanda NBA play-off’larında bir maçta en fazla sayı atan takım rekoru olarak kayıtlara geçti. Timberwolves, bu galibiyetle seriyi 2-1 yaptı ve moral üstünlüğü eline geçirdi.

ANTHONY EDWARDS YILDIZLAŞTI

Minnesota temsilcisinde gecenin yıldızı Anthony Edwards oldu. Edwards, karşılaşmayı 30 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist ile tamamlayarak takımını sırtladı. Edwards’a Julius Randle 24 sayı, Terrence Shannon 15 sayı, Nickeil Alexander-Walker ise 12 sayıyla eşlik etti.

Timberwolves'un hem hücum hem savunma tarafında etkili performansı, rakibine sahada adeta nefes aldırmadı.

THUNDER CEPHESİNDE SESSİZLİK

Oklahoma City Thunder'da ise beklenen performans bir türlü gelmedi. Yıldız oyuncu Shai Gilgeous-Alexander 14 sayıyla mücadeleyi tamamlarken, onu Ajay Mitchell da 14 sayıyla takip etti. Jalen Williams’ın 13 sayısı da farkın kapanmasına yetmedi. Thunder, savunmada büyük açıklar verirken hücumda da ritim bulmakta zorlandı.

Serinin dördüncü maçı yine Target Center’da oynanacak. Timberwolves’un bu tarihi galibiyeti, serinin kaderini değiştirebilir. Özellikle psikolojik üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, seriyi eşitleyerek finale yükselme yolunda yeniden güçlü bir aday haline geldi.