Tottenham ile Villarreal Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor. İngiltere temsilcisi Tottenham Hotspur, kendi sahasında İspanyol ekibi Villarreal’i konuk edecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Karşılaşma, 16 Eylül 2025 Salı akşamı Tottenham Hotspur Stadium’da oynanacak. Saat 22.00’de başlayacak dev mücadele, Türkiye’de TRT Spor ve tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak. 

TOTTENHAM’DA HEDEF GALİBİYET 

Premier Lig’de son dönemde aldığı sonuçlarla dikkat çeken Tottenham, Thomas Frank yönetiminde bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Özellikle Manchester City ve West Ham karşısında alınan galibiyetler, Londra ekibine moral verdi.

Tottenham’ın sahaya çıkacağı 11 şu şekilde:

Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Spence – P. Sarr, Bentancur, Bergvall – Kudus, Richarlison, Xavi Simons

VILLARREAL’DE KRİTİK SINAV

La Liga temsilcisi Villarreal ise istikrarsız bir grafik sergiliyor. Son beş maçında sadece iki galibiyet alabilen Sarı Denizaltılar, Şampiyonlar Ligi’nde toparlanmak istiyor. Atletico Madrid ve Aston Villa yenilgileri sonrası bu maçı çıkış noktası olarak görüyorlar.

Marcelino Toral yönetimindeki Villarreal’in sahaya çıkacağı kadro:

Luiz Junior – Mourino, Foyth, Veiga, Cardona – Pepe, Gueye, Comesana, Buchanan – A. Perez, Mikautadze

