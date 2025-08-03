Tottenham’daki 10 yıllık efsane sona erdi! Heung-Min Son gözyaşlarıyla veda etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur’un Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, kulüpteki 10 yıllık serüvenine son verdi. Veda karşılaşması, Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Seul Dünya Kupası Stadı’nda Newcastle United ile oynanan hazırlık maçı oldu.

Karşılaşmanın 65. dakikasında yerini Mohammed Kudus’a bırakan 33 yaşındaki futbolcu, Tottenham formasıyla son kez sahaya çıktı. Mücadele 1-1 sona ererken, Son’un gözyaşlarını tutamadığı anlar dikkat çekti.

“BU GECE UYUYABİLECEĞİMİ SANMIYORUM”

Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Heung-Min Son, vedanın kendisi için kolay olmadığını dile getirdi. Yıldız futbolcu şu ifadeleri kullandı:

“Açıkçası, bu kadar çok zaman geçirdiğim bir takımdan ayrılmak kolay değil ve tüm bu oyunculardan gelenleri duymak beni çok duygulandırdı. Bu maçta oynarken gerçekten çok mutluydum. Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve rakiplerim sayesinde unutulmaz bir gün geçirdim. O kadar mutluyum ki bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum.”

“KARİYERİM BİTMEDİ, HEDEFLERİM VAR”

Son, futbol kariyerine devam etmek istediğini belirterek şunları söyledi:

“Kariyerim henüz bitmedi ve taraftarlara neşe getirmeye devam etmek istiyorum. Bir futbolcu olarak başarmak istediğim daha çok şey olduğunu biliyorum.”

2015 yılında Bayer Leverkusen’den Tottenham’a transfer olan Heung-Min Son, 10 yıl boyunca kulübün önemli isimlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz sezon Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı kazanan tecrübeli oyuncu, kulüp tarihine geçen isimlerden biri oldu.