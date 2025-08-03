Peş peşe boğulma vakaları! Samsun'da sahil güvenliği alarma geçti

Samsun’un Atakum ilçesinde 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu mevkisi ve çevresinde, gün boyunca denize giren 7 kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Tehlike altındaki şahıslar A.D., Y.A., K.A., H.A., E.A., O.K. ve E.C. olarak açıklandı.

İhbar üzerine olay yerine cankurtaran ekipleri ve 112 Acil Sağlık görevlileri sevk edildi. Denizde zor anlar yaşayan 7 kişi, ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ve kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan kişilerden H.A.’nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Diğer kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.