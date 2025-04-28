Trabzonspor U19’dan tarihi başarı: Finalde Barcelona'ya yenildi

Karşılaşmanın 11. dakikasında Barcelona, Ibrahim Diarra'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Baskısını artıran Katalan temsilcisi, 18. dakikada Andres Cuenca'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Barcelona, 32. dakikada Juan Hernandez ile bir gol daha buldu ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. İlk yarı Barcelona'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Barcelona, 56. dakikada kaptanı Hugo Alba'nın golüyle skoru 3-0 yaptı. 68. dakikada ise bir kez daha sahneye çıkan Ibrahim Diarra, takımının dördüncü golünü kaydetti ve skoru 4-0'a getirdi.

Trabzonspor, 88. dakikada Bican Tibukoğlu'nun kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak farkı üçe indirdi: 4-1. Ancak kalan sürede başka gol olmadı.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Barcelona, UEFA Gençlik Ligi'nde tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Bu sonuçla Katalan ekibi, turnuvada en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanının da sahibi oldu.

Tarihinde ilk kez UEFA Gençlik Ligi finaline yükselerek büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı ise Türkiye'ye gurur yaşatarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.