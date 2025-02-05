Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı: Borna Barisic Leganes'e kiralandı

Trabzonspor, Hırvat sol bek Borna Barisic’in İspanyol kulübü Leganes’e sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı: Borna Barisic Leganes'e kiralandı
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Trabzonspor, 32 yaşındaki sol bek Borna Barisic’in 2024/2025 sezonunun sonuna kadar İspanyol kulübü Club Deportivo Leganes’e kiralandığını KAP’a bildirdi. Yapılan açıklamada, oyuncunun maliyetlerinin tamamen Leganes tarafından karşılanacağı belirtildi.

Barisic, Trabzonspor’a bu sezonun başında İskoç kulübü Glasgow Rangers’tan transfer olmuştu. Bordo-mavili kulüp, Barisic için herhangi bir bonservis bedeli ödememişti.

Trabzonspor formasıyla 15 maçta 381 dakika süre alan Barisic, bu süre zarfında 1 asist yapmıştı.

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