Transfer piyasasında gözler Kylian Mbappe'nin verceği kararda! İki kulüp önde

Futbol dünyası Kylian Mbappe'nin yeni sezon için hangi takıma gideceğini merakla bekliyor. Paris Saint Germain'in kadro dışı bıraktığı Fransız yıldız için Real Madrid ve Liverpool yarışıyor.İşte detaylar...

Transfer piyasasında gözler Kylian Mbappe'nin verceği kararda! İki kulüp önde
Kylian Mbappe PSG'den ayrılıyor
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa
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Transfer piyasasında gözler Kylian Mbappe'nin vereceği kararda.

Sözleşme uzatmadığı için Paris Saint Germain'in Japonya'daki hazırlık kampına götürülmeyen yıldız futbolcunun geleceği, önümüzdeki günlerde belli olacak.

Suudi Arabistan'dan aldığı yıllık 700 milyon euroluk teklifi reddeden Mbappe, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

PSG, 1 sene sözleşmesi kalan 24 yaşındaki forvet için en az 140 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Transfer piyasasında gözler Kylian Mbappe'nin verceği kararda! İki kulüp önde - Resim : 1

                                                                     İKİ KULÜP ÖNDE

Transferdeki Mbappe yarışında önde olan iki kulüp ise Real Madrid ve Liverpool.

Fransız yıldızın çocukluk yıllarında hayranı olduğu Real Madrid, Mbappe konusunda acele etmiyor.

Gelecek yaz bedavaya kadrosuna katabileceği oyuncu için Paris Saint Germain'in bonservis beklentisini düşürmesini bekleyen İspanyol devi, Mbappe için transfer döneminin son günlerini hedefliyor.

                                                   LİVERPOOL'DAN KİRALAMA FORMÜLÜ
Liverpool dünyaca yıldız golcüyü kiralama formülüyle kadrosuna katmanın peşinde.

İngiliz devi, Mbappe'yi kadro dışı bırakan Paris Saint Germain'i 72 milyon euroluk maaşını üstlenerek ikna etmeye çalışıyor.

5 sezondur PSG forması giyen Mbappe, 260 maçta 212 gol ve 98 asistlik performansıyla parladı.

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