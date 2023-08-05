Transfer piyasasının patronu Jorge Jesus!
Fenerbahçe'den sonra yolunu Suudi Araaistan'a çeviren Jorge Jesus Al Ahli'ye yıllık 10 milyon euro karşılığında imza atmıştı.Al Ahli'de oldukça yıldız isimlere imza attıran JJ adeta futbol piyasasının sahibi benim dedirtti.Bakın kimleri aldılar ve kaç milyona aldılar.İşte detaylar...
Suudi Arabistan kulüplerinin birbiri ardına yaptığı flaş transferler Futbol dünyasında gözlerin bu ülkeye çevrilmesine yol açtı. Ünlü futbolcuları kadrolarına katmak için devasa bütçeler ayıran Suudi Arabistan Pro Lig ekipleri şimdiye kadar sadece bonservislere 428.5 milyon Euro para harcadı.
Suudiler, 14 oyuncuyu bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağlarken, Karim Benzema, N'Golo Kante, Roberto Firmino, Moussa Dembele ve Jason Denayer'i bedelsiz ancak astronomik yıllık ücretler karşılığında aldı.
MALCOM İÇİN ZENİT'E 60 MİLYON EURO ÖDENECEK
Futbolda fırtınalar estiren Suudi Arabistan'ın transfer şampiyonu ise, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal oldu. Al-Hilal bugüne dek anlaştığı 4 futbolcununun sadece bonservislerine 178 milyon Euro ödemeyi taahhüt etti. Malcom için Zenit'e 60 milyon Euro verecek olan Al-Hilal, Wolverhampton'dan Ruben Neves'e 55 milyon, Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic'e 40 milyon, Chelsea'den Kalidou Koulibaly'ye 23 milyon Euro bonservis parası verecek.
FENERBAHÇE'YE ALDIRDIKLARI İÇİN 36 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
Jesus, geçen sezon Fenerbahçe'ye aldırdığı 15 oyuncu için toplam 35.86 milyon Euro bonservis ödetmişti. Yeni transferlerle toplam kadro değeri 163.6 milyon Euro'ya ulaşan Al-Hilal, Suudi Arabistan'ın en pahalı takımını kurdu.
Geçtiğimiz ocak ayında Cristiano Ronaldo'yu alarak Transfer çılgınlığını başlatan ve bu yaz da Seko Fofana (Lens-25 milyon Euro), Marcelo Brozovic (İnter-18 milyon Euro) ve Sadio Mane (30 milyon Euro) kadrosuna dahil eden Al-Nassr, 152.98 milyon Euro ile ülkenin en pahalı ikinci kadrosuna sahip.