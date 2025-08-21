Transfer skandalı! Barış Alper Yılmaz için kurallar çiğnendi mi?

Galatasaray resmi bir açıklama ile, Suudi Arabistan kulübü NEOM’un, kulübün izni olmadan yıldız oyuncu Barış Alper Yılmaz ile yetkisiz görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurarak hukuki adım attı.

Transfer skandalı! Barış Alper Yılmaz için kurallar çiğnendi mi?
Galatasaray Kulübü, Barış Alper Yılmaz transferinde kuralların çiğnendiğini iddia ederek Suudi Arabistan temsilcisi NEOM’a resmi ihtar çekti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bazı kulüplerin FIFA kurallarına aykırı şekilde oyuncularla yetkisiz temas kurduğu belirtildi.

A Spor’a göre, sarı-kırmızılılar, sezon boyunca birçok teklif aldığı Barış Alper Yılmaz için yürütülen bu görüşmelerin “etik dışı ve kural ihlali” olduğunu savundu.

FIFA KURALLARI HİÇE SAYILDI

Galatasaray’dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır. Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz.”

