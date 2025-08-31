Transferde Aslan istedi, Kanarya kaptı: Ederson Fenerbahçe yolunda!

Brezilyalı eldivenle yapılan görüşmelerde Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Ederson, Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti ve gerçekleştirilen temaslarda prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme süresi ve yıllık ücret konularında uzlaşmaya varıldı. Şimdi transferin önünde tek engel Manchester City ile bonservis pazarlığı.

Manchester City, 15 milyon euro civarında bonservis talep etmişti. Fenerbahçe ise 12 milyon euro seviyesinde bir teklif yaptı.

GALATASARAY’IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Ederson için ilk resmi adımı Galatasaray atmıştı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibine 10 milyon euro teklif etmişti ancak bu öneri City tarafından yetersiz bulunarak geri çevrildi. Bu gelişme sonrasında Fenerbahçe hızlı davrandı, masaya daha güçlü oturdu ve transferde avantajı eline geçirdi.

Transferin kaderini belirleyecek en kritik detay Manchester City’nin kaleci planlaması. Ederson’un ayrılığı halinde kaleyi teslim etmek için İngiliz devinin radarındaki isim Gianluigi Donnarumma. PSG forması giyen İtalyan file bekçisi, City’nin öncelikli hedefi olarak öne çıkıyor.