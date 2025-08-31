Transferde Aslan istedi, Kanarya kaptı: Ederson Fenerbahçe yolunda!

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en çarpıcı hamlesine imza atmak üzere. Manchester City’nin dünya çapında ses getiren kalecisi Ederson için harekete geçen sarı-lacivertliler, oyuncu tarafıyla prensip anlaşmasına vardı. Transferde artık gözler Manchester City’ye çevrildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Transferde Aslan istedi, Kanarya kaptı: Ederson Fenerbahçe yolunda!
Yayınlanma: Güncellenme:

Brezilyalı eldivenle yapılan görüşmelerde Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Ederson, Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti ve gerçekleştirilen temaslarda prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme süresi ve yıllık ücret konularında uzlaşmaya varıldı. Şimdi transferin önünde tek engel Manchester City ile bonservis pazarlığı.

Manchester City, 15 milyon euro civarında bonservis talep etmişti. Fenerbahçe ise 12 milyon euro seviyesinde bir teklif yaptı. 

GALATASARAY’IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Ederson için ilk resmi adımı Galatasaray atmıştı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibine 10 milyon euro teklif etmişti ancak bu öneri City tarafından yetersiz bulunarak geri çevrildi. Bu gelişme sonrasında Fenerbahçe hızlı davrandı, masaya daha güçlü oturdu ve transferde avantajı eline geçirdi.

Transferin kaderini belirleyecek en kritik detay Manchester City’nin kaleci planlaması. Ederson’un ayrılığı halinde kaleyi teslim etmek için İngiliz devinin radarındaki isim Gianluigi Donnarumma. PSG forması giyen İtalyan file bekçisi, City’nin öncelikli hedefi olarak öne çıkıyor. 

AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldiAFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldiYurt
Kral Kaybederse ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi ve oyuncu kadrosuKral Kaybederse ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi ve oyuncu kadrosuMedya
fenerbahçe Galatasaray transfer
Günün Manşetleri
ASSAN Group sahibi ve genel müdürü tutuklandı
Gençlere soruldu: HAMAS mı? İsrail mi?
Türk Altın Holding’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Market raflarında yüzde 81 artış, fiyatlar uçtu!
Adalet Bakanı Tunç rakamları açıkladı
Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ne konuştu?
Üniversitelilere hem gelir hem deneyim fırsatı!
Erdoğan ile Şi Cinping Çin'de bir araya geldi
Hurda Teşvik Yasası geri mi dönüyor?
Necip Hablemitoğlu cinayetinden CHP Kurultayına…
Çok Okunanlar
İstanbul’da elektrik kesintisi İstanbul’da elektrik kesintisi
Meteoroloji’den sağanak alarmı Meteoroloji’den sağanak alarmı
Emekliler dikkat! Emekliler dikkat!
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde!
Ankara’da sessizlik aldatıyor mu? Ankara’da sessizlik aldatıyor mu?