Transferde derbi savaşı: Galatasaray Fenerbahçe'nin yıldız hedefini kaptı

Fabrice Hawkins’in haberine göre Galatasaray, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Yves Bissouma ile kişisel şartlarda el sıkıştı. İngiltere’de kalmak isteyen oyuncu, Galatasaray’ın maaş konusunda yaptığı yoğun girişimler sonucu ikna edildi.

Telegraph’ın aktardığına göre Galatasaray, Bissouma’nın kulübü Tottenham ile de kiralık + satın alma opsiyonu üzerinden görüşmelerini sürdürüyor. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Yves Bissouma’nın Tottenham ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek adına bu transferi bitirmekte kararlı.

FENERBAHÇE’YE TARİHİ ÇALIM

Bissouma ile ilgilenen Fenerbahçe’nin transferde geri planda kalmasıyla Galatasaray önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, ezeli rakibine tarihi bir transfer çalımı atarak yıldız futbolcu ile imza aşamasına geldi.