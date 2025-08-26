Transferde derbi savaşı: Galatasaray Fenerbahçe'nin yıldız hedefini kaptı

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarında büyük bir bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’nin de gündeminde yer alan Tottenhamlı yıldız ile anlaşma sağladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Transferde derbi savaşı: Galatasaray Fenerbahçe'nin yıldız hedefini kaptı
Yayınlanma:

Fabrice Hawkins’in haberine göre Galatasaray, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Yves Bissouma ile kişisel şartlarda el sıkıştı. İngiltere’de kalmak isteyen oyuncu, Galatasaray’ın maaş konusunda yaptığı yoğun girişimler sonucu ikna edildi.

Telegraph’ın aktardığına göre Galatasaray, Bissouma’nın kulübü Tottenham ile de kiralık + satın alma opsiyonu üzerinden görüşmelerini sürdürüyor. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Yves Bissouma’nın Tottenham ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek adına bu transferi bitirmekte kararlı.

FENERBAHÇE’YE TARİHİ ÇALIM

Bissouma ile ilgilenen Fenerbahçe’nin transferde geri planda kalmasıyla Galatasaray önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, ezeli rakibine tarihi bir transfer çalımı atarak yıldız futbolcu ile imza aşamasına geldi.

BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek! İşte etkilenecek ilçelerBEDAŞ duyurdu: İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek! İşte etkilenecek ilçelerElektrik Kesintisi
İsrailli yorumcu sınır tanımadı: Gazetecilerin öldürülmesini sevinçle karşıladıİsrailli yorumcu sınır tanımadı: Gazetecilerin öldürülmesini sevinçle karşıladıDünya
Galatasaray fenerbahçe transfer
Günün Manşetleri
İşte Atatürk'ün zafer getiren taktikleri
Gazetecilerin öldürülmesini sevinçle karşıladı
“Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık yok, hiçbir talep yok”
FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin davası sürüyor
Alevi derneklerinden cemevi başkanlığı önünde protesto
Beşiktaş Belediyesi’ne ‘Cumhuriyet Bayramı’ soruşturması
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi
Memur ve emekliye 2026-2027 zam kararı belli oldu
Yardımlar hedef alınıyor, ölü ve yaralı sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı! Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı!
İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu
Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte! Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte!
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi 11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi