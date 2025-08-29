Transferde yılın olayı! Geliyor, gelmiyor derken... Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de!

Fenerbahçe, 26 yaşındaki milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı. 24 milyon Euro piyasa değerine sahip olan yıldız futbolcu, sarı lacivertlilerin yeni sezondaki en dikkat çekici transferlerinden biri olmaya aday. Haberin kaynağı olarak gazeteci Ertan Süzgün’ün imzası öne çıkıyor.

YENİ SEZONA BOMBA GİBİ BAŞLANGIÇ

Geçmişte Galatasaray formasıyla büyük çıkış yakalayan ve ardından Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Ancak bu kez rotası ezeli rakip Fenerbahçe. Transfer detayları henüz kulüpler tarafından resmi olarak açıklanmasa da, imzaların atılması an meselesi olarak değerlendiriliyor.