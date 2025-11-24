Trendyol 1. Lig’de kritik randevu! Serik Spor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligde geride kalan 13 maçta topladığı 19 puanla 11. sırada yer alan Sinan Paşalı yönetimindeki Serik Spor, son iki maçında Sakaryaspor ve Adana Demirspor’u mağlup ederek büyük bir çıkış yakaladı. Ev sahibi ekip, bu seriyi sürdürerek play-off potasına yaklaşmayı hedefliyor.

Diğer tarafta ise Servet Çetin’in çalıştırdığı Sarıyer, 11 puanla 18. sırada yer almasına rağmen son iki maçında Fatih Karagümrük ve Vanspor FK’yı yenerek ligde kalma umutlarını yeşertti. İki formda takımın mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne olacak.

Saat 20:00’de başlayacak olan zorlu mücadele, TRT Spor, beIN SPORTS MAX 1 ve tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak maçta hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Her iki takım da sahaya galibiyet serilerini 3 maça çıkarmak için çıkacak. Serik Spor, tarafsız sahada oynanacak maçta kadro kalitesini sahaya yansıtmak isterken, Sarıyer ise Servet Çetin yönetimindeki dirençli futboluyla puan veya puanlar arayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Teknik direktörler Sinan Paşalı ve Servet Çetin, kritik maç öncesi sahaya sürecekleri kadroları belirledi.

Serik Spor karşılaşmaya Erten, A. Martynov, K. Gotsuk, Batuhan, Bilal, Marcos Silva, Kerem, Emrecan, I. Berkovskiy, J. Amaral ve Şeref 11'i ile başlıyor.

Konuk ekip Sarıyer ise Alperen, Oğuzhan, Metehan, Fethi, Ömer, H. Traore, A. Urie, Berkay, J. Anziani, Ozan ve M. Dembele 11'i ile sahada yerini alacak.