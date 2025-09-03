Trendyol Süper Lig 5. ve 6. hafta programı belli oldu! İşte derbi tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 5. ve 6. hafta maç programını duyurdu. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki dev mücadele 14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Trendyol Süper Lig 5. ve 6. hafta programı belli oldu! İşte derbi tarihi
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 5. ve 6. hafta maçlarını açıkladı. Ligde 5. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki dev mücadele 14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.

Trendyol Süper Lig’in maç programı şöyle:

5. HAFTA

13 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
17.00 Samsunspor - Antalyaspor
20.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir

14 EYLÜL PAZAR
17.00 Eyüpspor - Galatasaray
17.00 Kayserispor - Göztepe
20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

15 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

6. HAFTA

19 EYLÜL CUMA
20.00 Göztepe - Beşiktaş

20 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor
20.00 Antalyaspor - Kayserispor
20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

21 EYLÜL PAZAR
17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor
17.00 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor
20.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük
20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

22 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Galatasaray - Konyaspor

CHP’de noter mesaisi! Delegeler olağanüstü kongre için harekete geçtiCHP’de noter mesaisi! Delegeler olağanüstü kongre için harekete geçtiGündem
Diyarbakır’da muska davası: 175 milyonluk mal varlığı ortaya çıktıDiyarbakır’da muska davası: 175 milyonluk mal varlığı ortaya çıktıGündem
TBMM sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek: İşte detaylarTBMM sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek: İşte detaylarResmi İlanlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

derbi süper lig Trendyol Süper Lig
Günün Manşetleri
Delegeler olağanüstü kongre için harekete geçti
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nda hedef 2026!
Putin, Zelenskiy’yi Moskova’ya davet etti!
CHP İstanbul’da kriz büyüyor
Türkiye’nin ilk yapay zeka yasası TBMM’de
Başkan yardımcısından çarpıcı iddia
Çocuk suçlulara verilecek cezalar belli oldu
Kira artış tavanı ne kadar oldu?
Çayda boya, gazlı içeceklerde ilaç!
Türkiye’nin Ağustos ayı dış ticaret raporu açıklandı
Çok Okunanlar
Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti
15 ilde sağanak yağış etkili olacak 15 ilde sağanak yağış etkili olacak
Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
1.250.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanılır? 1.250.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanılır?
Emekliler dikkat! Emekliler dikkat!