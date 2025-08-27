TRT Spor canlı izle | TRT Spor nasıl izlenir, 2025 frekans bilgileri ve yayın akışı

TRT Spor, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupaları başta olmak üzere birçok branşta spor karşılaşmalarını şifresiz olarak ekrana taşıyor. İşte TRT Spor canlı izle seçenekleri, 2025 frekans bilgileri ve yayın akışı…

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun spor kanalı olan TRT Spor, 9 Ağustos 2010’da yayın hayatına başladı. TRT 3 ekranında yer alan spor içeriklerinin ayrı bir kanal çatısı altında toplanmasıyla açılan TRT Spor, kısa sürede hem Türkiye’de hem de dünyada sporun nabzını tutan ekranlardan biri haline geldi.

Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayınlarını üstlenmesiyle öne çıkan TRT Spor, Süper Lig karşılaşmalarından Türkiye Kupası maçlarına, A Milli Takım müsabakalarından basketbol, voleybol ve tenis gibi farklı branşlara kadar geniş bir yelpazede sporseverlere ulaşıyor.

TRT SPOR NASIL İZLENİR?

TRT Spor, televizyonun yanı sıra tablet, bilgisayar ve telefon gibi dijital platformlardan da izlenebiliyor. Kanal şifresiz olarak sporseverlere sunuluyor.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014’te yayına geçti. TRT Spor ve TRT 3 kanallarıyla eşzamanlı HD yayın yapıyor.

Türksat 3A: 11054 V 30000 3/4
Eutelsat 7A: 10762 V 30000 5/6
D-Smart: 86. kanal
Digiturk: 86. kanal
KabloTV: 222. kanal
Tivibu: 93. kanal
Turkcell TV+: 70. kanal
Logoda HD ibaresi kaldırılmış olsa da yayınlar yüksek çözünürlükte devam ediyor.

