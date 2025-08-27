CHP mitingi nedeniyle Şişhane metrosu kapatıldı iddiaları gündem olmuştu: İstanbul Valiliği açıklama yaptı

CHP’nin Beyoğlu’ndaki mitingi nedeniyle Şişhane metrosunun kapatıldığı yönünde haberler gündem olmuştu. İstanbul Valiliği, kapatma kararının miting nedeniyle olmadığını duyurdu.

CHP’nin bugün saat 20.30’da Beyoğlu Belediyesi önünde düzenleyeceği miting öncesinde, Şişhane metrosunun kapatıldığı yönünde haberler gündeme geldi. Haberlerde kapatmanın miting nedeniyle yapıldığı öne sürüldü.

İstanbul Valiliği ise yazılı açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Çeşitli medya kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında ‘CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı’ şeklinde verilen haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu etkinlikte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin arama faaliyetlerini sağlıklı olarak yapabilmesi için;

Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışı kullanıma kapatılacaktır.

Şişhane Metro Durağına ait diğer çıkışlar hizmet vermeye devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

