Karaman’da 10 bin yıllık sokak planı keşfi: Tarihi buluş!

Karaman’ın merkeze bağlı Alaçatı köyünde yer alan ve yaklaşık 10 bin yıllık geçmişiyle öne çıkan Canhasan 3 Höyüğü’nde, Anadolu’nun en erken sokak planlarından biri gün yüzüne çıkarıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Karaman’da 10 bin yıllık sokak planı keşfi: Tarihi buluş!
Yayınlanma:

Çatalhöyük’ten yaklaşık 800 yıl daha eskiye tarihlenen Canhasan 3 Höyüğü’ndeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında, Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Adnan Baysal başkanlığında yürütülüyor.

Beşinci sezonu devam eden çalışmalarda, evler arasında bir metre genişliğinde geçitlerin ortaya çıkması, Orta Anadolu’da bilinen ilk sokak konsepti olarak değerlendiriliyor.

“Orta Anadolu’da ilk kez sokak konseptiyle karşılaşıldı”

Kazı başkanı Doç. Dr. Adnan Baysal, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2000 yılında yüzey araştırmalarıyla başladığımız kazılarda ilk olarak evlerin duvar planlarıyla karşılaştık. Bu heyecanı artıran en önemli keşiflerden biri ise sokak konsepti oldu. Orta Anadolu’da ilk defa, evler arasında bir metreye varan boşluklar yani geçitler tespit ettik. Bu dar geçitler, insanların mekânlar arasında ulaşımını sağlıyor ve modern şehircilik anlayışının erken bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Çatalhöyük’ten yaklaşık 750-800 yıl daha eski bir yerleşimden bahsediyoruz.”

Kazılarda elde edilen karbon örnekleri üzerinde de tarihleme çalışmaları yapıldığını belirten Baysal, Canhasan 3 Höyüğü’nün M.Ö. 7 bin 750 yılına, yani günümüzden yaklaşık 9 bin 750 yıl öncesine uzandığını vurguladı.

“Karaman turizmine büyük katkı sağlayacak”

Doç. Dr. Baysal, kazıların yalnızca bilimsel değil, turizm açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “İleride planladığımız karşılama merkezi ve kazı eviyle çalışmalarımız kolaylaşacak. Aynı zamanda Karaman turizmine de önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Bebek ölümleri davasında skandal ayrıntılar: Bebekleri böyle öldürmüşler!Bebek ölümleri davasında skandal ayrıntılar: Bebekleri böyle öldürmüşler!Gündem
Meteoroloji uyardı! 28 Ağustos’ta bu illeri sağanak vuracakMeteoroloji uyardı! 28 Ağustos’ta bu illeri sağanak vuracakYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

buluş karaman
Günün Manşetleri
Meclis olağanüstü toplanıyor! İşte gündemler
Bebek ölümleri davasında skandal ayrıntılar
40 gözaltı, servet değerinde pırlanta ele geçirildi
Kanada’yı 3-0 yenen Türkiye grup lideri oldu
Trump’tan flaş Zelenskiy açıklaması
Azerbaycan İsrail-Suriye görüşmelerinde arabulucu oldu
Resmî Gazete’de yayımlandı
Süleymaniye Camii’nden tarihi taşlar çalındı
750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Meteoroloji’den kritik uyarı
Çok Okunanlar
En düşük maaşlar ne kadar oldu? 2026 ve 2027 maaşları belli oldu, işte mesleklere göre maaşlar En düşük maaşlar ne kadar oldu? 2026 ve 2027 maaşları belli oldu, işte mesleklere göre maaşlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Yıkıcı deprem kapıda mı? Uzman isimden dikkat çeken uyarı Yıkıcı deprem kapıda mı? Uzman isimden dikkat çeken uyarı
Meteoroloji uyardı! 28 Ağustos’ta bu illeri sağanak vuracak Meteoroloji uyardı! 28 Ağustos’ta bu illeri sağanak vuracak
27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek altın ne kadar? 27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek altın ne kadar?