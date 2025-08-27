Karaman’da 10 bin yıllık sokak planı keşfi: Tarihi buluş!

Çatalhöyük’ten yaklaşık 800 yıl daha eskiye tarihlenen Canhasan 3 Höyüğü’ndeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında, Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Adnan Baysal başkanlığında yürütülüyor.

Beşinci sezonu devam eden çalışmalarda, evler arasında bir metre genişliğinde geçitlerin ortaya çıkması, Orta Anadolu’da bilinen ilk sokak konsepti olarak değerlendiriliyor.

“Orta Anadolu’da ilk kez sokak konseptiyle karşılaşıldı”

Kazı başkanı Doç. Dr. Adnan Baysal, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2000 yılında yüzey araştırmalarıyla başladığımız kazılarda ilk olarak evlerin duvar planlarıyla karşılaştık. Bu heyecanı artıran en önemli keşiflerden biri ise sokak konsepti oldu. Orta Anadolu’da ilk defa, evler arasında bir metreye varan boşluklar yani geçitler tespit ettik. Bu dar geçitler, insanların mekânlar arasında ulaşımını sağlıyor ve modern şehircilik anlayışının erken bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Çatalhöyük’ten yaklaşık 750-800 yıl daha eski bir yerleşimden bahsediyoruz.”

Kazılarda elde edilen karbon örnekleri üzerinde de tarihleme çalışmaları yapıldığını belirten Baysal, Canhasan 3 Höyüğü’nün M.Ö. 7 bin 750 yılına, yani günümüzden yaklaşık 9 bin 750 yıl öncesine uzandığını vurguladı.

“Karaman turizmine büyük katkı sağlayacak”

Doç. Dr. Baysal, kazıların yalnızca bilimsel değil, turizm açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “İleride planladığımız karşılama merkezi ve kazı eviyle çalışmalarımız kolaylaşacak. Aynı zamanda Karaman turizmine de önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.