İSKİ açıkladı: İstanbul’da baraj doluluk oranı alarm veriyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul’daki barajlarda su seviyesi kritik seviyelere geriledi.

15 Nisan’da yüzde 82,22 olan doluluk oranı, yaz aylarındaki sıcak hava ve artan tüketim nedeniyle düşüşe geçti. 19 Temmuz’da %58,28 olarak ölçülen oran, bugün itibarıyla %42,43 seviyesine indi.

Barajlardaki güncel doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli: %38,75
Darlık: %54,07
Elmalı: %61,10
Terkos: %47,25
Alibey: %26,11
Büyükçekmece: %43,24
Sazlıdere: %39,14
Istrancalar: %32,06
Kazandere: %24,23
Pabuçdere: %34,27

Toplam kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküp olan baraj ve göletlerde, mevcut su miktarı bugün itibarıyla 368,26 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İSKİ ayrıca, bu yıl Melen ve Yeşilçay’dan kente taşınan su miktarının 408,19 milyon metreküp olduğunu açıkladı. Dün İstanbul’a verilen günlük su miktarı ise 3 milyon 407 bin metreküp olarak kaydedildi.

Öte yandan geçmiş yılların aynı dönemine ait veriler de dikkat çekti. 26 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları:

2015’te %70,42
2016’da %54,02
2017’de %63,96
2018’de %63,91
2019’da %60,69
2020’de %48,92
2021’de %59,38
2022’de %59,66
2023’te %30,64
2024’te %48,31 olarak kaydedildi.

