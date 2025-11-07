TRT Spor’da yarın hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? 7 Kasım Cuma TRT yayın akışı

Futbolseverler yarın spora doyacak. 7 Kasım Cuma günü TRT Spor ekranlarında üç önemli maç şifresiz olarak yayınlanacak. TRT ekranlarında hem TFF 1. Lig mücadeleleri hem de Suudi Arabistan Pro Lig maçı futbolseverlerle buluşacak.

TRT Spor’da yayınlanacak karşılaşmalar şöyle:

Sarıyer – Vanspor | TFF 1. Lig | Saat 14.30

Bodrumspor – İstanbulspor | TFF 1. Lig | Saat 17.00

Al Najma – Al Hilal | Suudi Arabistan Pro Lig | Saat 20.30

Tüm karşılaşmalar TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.