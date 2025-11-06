BM, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya yönelik yaptırımları kaldırdı
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD tarafından sunulan karar tasarısını kabul ederek, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik yaptırımları kaldırdı.
Yayınlanma:
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD tarafından sunulan Suriye karar tasarısını onayladı.
Kabul edilen kararla, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması karara bağlandı.
BM kaynakları, kararın Suriye ile diplomatik temasların artırılması ve bölgesel istikrarın desteklenmesi amacıyla alındığını bildirdi. Yaptırımların kaldırılmasının ardından Şam yönetiminin bölgesel iş birliklerinde yeniden yer alması bekleniyor.