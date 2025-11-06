Erzurum’da sahipsiz sokak hayvanlarının tamamı toplandı | Vali Çiftçi: “Sayıyı sıfırladık”

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kent genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının tamamının toplandığını açıkladı. Çiftçi, “Bizdeki rakamlara göre sahipsiz hayvan sayısını sıfırlamış durumdayız” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Erzurum’da sahipsiz sokak hayvanlarının tamamı toplandı | Vali Çiftçi: “Sayıyı sıfırladık”
Yayınlanma:

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kent genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının tamamının toplandığını duyurdu. İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Çiftçi, sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaların sonuçlandığını belirtti.

Vali Çiftçi, “Bizdeki rakamlara göre, ilimizde ve ilçelerimizde sahipsiz sokak hayvanlarının hepsini toplamış ve sayıyı sıfırlamış durumdayız. Şubat ayından beri hükümetimizin ve İçişleri Bakanlığımızın can güvenliği açısından ele aldığı bu konuda değişik çalışmalar yürüttük. Nüfusu 25 bini geçen tüm belediyelerle birebir toplantılar yaptık, süreci o şekilde başlattık.” dedi.

Çalışmalar sonucunda Erzurum Büyükşehir Belediyesinin barınak kapasitesinin 600’den 1500’e çıkarıldığını aktaran Çiftçi, bazı ilçe belediyelerinde ise barınak inşaatlarının devam ettiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinin 5 bin hayvan kapasiteli doğal yaşam alanı projesinin de bu ay içinde tamamlanacağını belirten Çiftçi, “Valilik olarak ayrıca bir denetim mekanizması oluşturduk. Belediyelerin bütçelerinden ayrılması gereken payları birebir takip ettik. Ayrılan bütçelerin başka amaçlarla kullanılmaması için kontrol ekibi kurduk.” ifadelerini kullandı.

Çiftçi, vatandaşların sahipsiz hayvan ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapabileceklerini hatırlattı.

