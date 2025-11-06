FIFA Yılın En İyi Oyuncusu 2025 adayları belli oldu | Mbappe, Salah, Kane ve Pedri listede

2025 FIFA En İyiler (The Best) Ödülleri için adaylar açıklandı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Yılın En İyi Erkek Futbolcusu kategorisinde yarışacak 11 ismi duyurdu.

FIFA’nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre adaylar şu şekilde:

Pedri (Barcelona)

Cole Palmer (Chelsea)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern Münih)

Lamine Yamal (Barcelona)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Liverpool)

Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

Raphinha (Barcelona)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Kylian Mbappe (Real Madrid)

Kazanan isim, FIFA tarafından yapılacak oylama sonucu belirlenecek.

2025 FIFA En İyiler Ödülleri, önümüzdeki aylarda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.