Türk basketbolunun unutulmaz ismi Hüseyin Kozluca vefat etti

Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe forması giyerek sarı-lacivertli camiaya hizmet eden Kozluca’nın vefatı spor dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Mirasımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz.”