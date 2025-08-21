Türk basketbolunun unutulmaz ismi Hüseyin Kozluca vefat etti
Türk basketbolunun ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Yayınlanma:
Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe forması giyerek sarı-lacivertli camiaya hizmet eden Kozluca’nın vefatı spor dünyasında büyük üzüntü yarattı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Mirasımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz.”