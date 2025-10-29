Türk futbolunda 'bahis' depremi! İşte PFDK'ye sevk edilen Zorbay Küçük'ün son 5 sezonluk Süper Lig karnesi...
Türk hakemliğini sarsan 'bahis' soruşturmasında 152 hakem PFDK'ye sevk edildi. Listede 22 üst klasman hakemi bulunurken, Zorbay Küçük'ün de adının geçmesi sonrası yönettiği tüm maçlar mercek altına alındı. İşte o maçlar...
Türk hakemliğine yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, "bahis oynadıkları" gerekçesiyle tam 152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
LİSTEDE 22 ÜST KLASMAN HAKEMİ DE VAR
PFDK'ye sevki gerçekleştirilen 152 isim arasında Zorbay Küçük de yer alıyor. Kurula gönderilen 22 üst klasman hakeminin arasında Zorbay Küçük'ün de bulunduğu öğrenildi.
Zorbay Küçük'ün PFDK'ye sevk edilmesinin yankıları sürerken, 33 yaşındaki hakemin hangi sezonlarda hangi Süper Lig maçlarını yönettiği de ortaya çıktı.
İşte Ekonomim'in derlemesine göre o maçlar...
2021-2022
Beşiktaş - Ç.Rizespor: 3-0
Alanyaspor - Giresunspor: 1-0
Hatayspor - Gaziantep FK: 2-1
Y.Malatyaspor - Başakşehir: 1-3
Kayserispor - Göztepe: 1-1
Fenerbahçe - Ç.Rizespor: 4-0
Antalyaspor - Trabzonspor: 2-1
Galatasaray - Başakşehir: 1-1
Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1
Y.Malatyaspor - Beşiktaş: 1-1
Trabzonspor - Kasımpaşa: 1-0
Giresunspor - Fenerbahçe: 1-2
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Başakşehir - Antalyaspor: 0-1
Göztepe - Alanyaspor: 0-2
Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1
2022-2023
F.Karagümrük - Alanyaspor: 2-4
Giresunspor - Konyaspor: 0-1
İstanbulspor - Beşiktaş: 2-2
Kasımpaşa - Gaziantep FK: 1-0
Fenerbahçe - Başakşehir: 1-0
Trabzonspor - Konyaspor: 2-1
Giresunspor - Gaziantep FK: 2-1
Galatasaray - Ankaragücü: 2-1
Beşiktaş - Kasımpaşa: 2-1
Hatayspor - Trabzonspor: 2-1
Sivasspor - Beşiktaş: 1-0
Alanyaspor - Başakşehir: 1-0
Konyaspor - Galatasaray: 2-1
Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1
Giresunspor - Başakşehir: 2-4
Sivasspor - Fenerbahçe: 1-3
Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0
Ümraniyespor - Giresunspor: 0-1
2023-2024
F.Karagümrük - Pendikspor: 2-0
Gaziantep FK - Samsunspor: 1-1
Konyaspor - Hatayspor: 2-0
Trabzonspor - F.Karagümrük: 5-1
Başakşehir - Beşiktaş: 1-1
Kasımpaşa - Konyaspor: 0-2
Pendikspor - Kayserispor: 1-2
Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1
Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0
Beşiktaş - Sivasspor: 2-0
Fenerbahçe - Başakşehir: 4-0
Antalyaspor - Galatasaray: 0-2
Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-3
Ankaragücü - Beşiktaş: 1-1
Samsunspor - Kasımpaşa: 4-2
Kayserispor - Fenerbahçe: 3-4
Sivasspor - Galatasaray: 1-1
Konyaspor - Antalyaspor: 1-1
2024-2025
Antalyaspor - Göztepe: 0-0
Sivasspor - Eyüpspor: 0-1
Bodrum FK - Başakşehir: 0-1
Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1
Trabzonspor - Başakşehir: 1-0
Hatayspor - Kayserispor: 0-1
Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3
Ç.Rizespor - Trabzonspor: 3-1
Samsunspor- Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-2
Göztepe - Ç.Rizespor: 3-0
Alanyaspor - Konyaspor: 2-0
Kayserispor - Samsunspor: 0-1
Trabzonspor - Sivasspor: 4-0
Antalyaspor - Başakşehir: 0-0
Ç.Rizespor - Galatasaray: 1-2
Sivasspor - Konyaspor: 1-1
Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2
Samsunspor - Kasımpaşa: 0-2
Başakşehir - Gaziantep FK: 2-1
2025-2026
Kocaelispor 0-1 Samsunspor
Başakşehir 0-0 Eyüpspor
Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği
Alanyaspor 0-1 Galatasaray
Trabzonspor 2-0 Eyüpspor
Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği diğer maçlar:
UEFA Gençlik Ligi
Kairat Almaty 1-4 Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
FC Drita 1-0 Differdange 03
UEFA Konferans Ligi Elemeleri
Rosenborg 0-0 Hammarby
Trendyol 1. Lig
Esenler Erokspor 1-1 Bodrum FK
Zorbay Küçük'ün son 5 sezonda yönettiği büyük maçlar:
2021-2022
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1
2023-2024
Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-3