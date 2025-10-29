Türk futbolunda 'bahis' depremi! İşte PFDK'ye sevk edilen Zorbay Küçük'ün son 5 sezonluk Süper Lig karnesi...

Türk hakemliğini sarsan 'bahis' soruşturmasında 152 hakem PFDK'ye sevk edildi. Listede 22 üst klasman hakemi bulunurken, Zorbay Küçük'ün de adının geçmesi sonrası yönettiği tüm maçlar mercek altına alındı. İşte o maçlar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türk futbolunda 'bahis' depremi! İşte PFDK'ye sevk edilen Zorbay Küçük'ün son 5 sezonluk Süper Lig karnesi...
Yayınlanma:

Türk hakemliğine yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, "bahis oynadıkları" gerekçesiyle tam 152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

LİSTEDE 22 ÜST KLASMAN HAKEMİ DE VAR

PFDK'ye sevki gerçekleştirilen 152 isim arasında Zorbay Küçük de yer alıyor. Kurula gönderilen 22 üst klasman hakeminin arasında Zorbay Küçük'ün de bulunduğu öğrenildi.

Zorbay Küçük'ün PFDK'ye sevk edilmesinin yankıları sürerken, 33 yaşındaki hakemin hangi sezonlarda hangi Süper Lig maçlarını yönettiği de ortaya çıktı.

İşte Ekonomim'in derlemesine göre o maçlar...

2021-2022

Beşiktaş - Ç.Rizespor: 3-0

Alanyaspor - Giresunspor: 1-0

Hatayspor - Gaziantep FK: 2-1

Y.Malatyaspor - Başakşehir: 1-3

Kayserispor - Göztepe: 1-1

Fenerbahçe - Ç.Rizespor: 4-0

Antalyaspor - Trabzonspor: 2-1

Galatasaray - Başakşehir: 1-1

Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1

Y.Malatyaspor - Beşiktaş: 1-1

Trabzonspor - Kasımpaşa: 1-0

Giresunspor - Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

Başakşehir - Antalyaspor: 0-1

Göztepe - Alanyaspor: 0-2

Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1

2022-2023

F.Karagümrük - Alanyaspor: 2-4

Giresunspor - Konyaspor: 0-1

İstanbulspor - Beşiktaş: 2-2

Kasımpaşa - Gaziantep FK: 1-0

Fenerbahçe - Başakşehir: 1-0

Trabzonspor - Konyaspor: 2-1

Giresunspor - Gaziantep FK: 2-1

Galatasaray - Ankaragücü: 2-1

Beşiktaş - Kasımpaşa: 2-1

Hatayspor - Trabzonspor: 2-1

Sivasspor - Beşiktaş: 1-0

Alanyaspor - Başakşehir: 1-0

Konyaspor - Galatasaray: 2-1

Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1

Giresunspor - Başakşehir: 2-4

Sivasspor - Fenerbahçe: 1-3

Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0

Ümraniyespor - Giresunspor: 0-1

2023-2024

F.Karagümrük - Pendikspor: 2-0

Gaziantep FK - Samsunspor: 1-1

Konyaspor - Hatayspor: 2-0

Trabzonspor - F.Karagümrük: 5-1

Başakşehir - Beşiktaş: 1-1

Kasımpaşa - Konyaspor: 0-2

Pendikspor - Kayserispor: 1-2

Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1

Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0

Beşiktaş - Sivasspor: 2-0

Fenerbahçe - Başakşehir: 4-0

Antalyaspor - Galatasaray: 0-2

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-3

Ankaragücü - Beşiktaş: 1-1

Samsunspor - Kasımpaşa: 4-2

Kayserispor - Fenerbahçe: 3-4

Sivasspor - Galatasaray: 1-1

Konyaspor - Antalyaspor: 1-1

2024-2025

Antalyaspor - Göztepe: 0-0

Sivasspor - Eyüpspor: 0-1

Bodrum FK - Başakşehir: 0-1

Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1

Trabzonspor - Başakşehir: 1-0

Hatayspor - Kayserispor: 0-1

Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3

Ç.Rizespor - Trabzonspor: 3-1

Samsunspor- Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-2

Göztepe - Ç.Rizespor: 3-0

Alanyaspor - Konyaspor: 2-0

Kayserispor - Samsunspor: 0-1

Trabzonspor - Sivasspor: 4-0

Antalyaspor - Başakşehir: 0-0

Ç.Rizespor - Galatasaray: 1-2

Sivasspor - Konyaspor: 1-1

Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2

Samsunspor - Kasımpaşa: 0-2

Başakşehir - Gaziantep FK: 2-1

2025-2026

Kocaelispor 0-1 Samsunspor

Başakşehir 0-0 Eyüpspor

Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği

Alanyaspor 0-1 Galatasaray

Trabzonspor 2-0 Eyüpspor

Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği diğer maçlar:

UEFA Gençlik Ligi
Kairat Almaty 1-4 Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
FC Drita 1-0 Differdange 03

UEFA Konferans Ligi Elemeleri
Rosenborg 0-0 Hammarby

Trendyol 1. Lig
Esenler Erokspor 1-1 Bodrum FK

Zorbay Küçük'ün son 5 sezonda yönettiği büyük maçlar:

2021-2022

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1

2023-2024

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-3

THY'den 29 Ekim'e özel dev kampanya!THY'den 29 Ekim'e özel dev kampanya!Gezi
Çorum'da eve yıldırım çarptı! İki katlı ev kullanılamaz hale geldiÇorum'da eve yıldırım çarptı! İki katlı ev kullanılamaz hale geldiYurt
zorbay küçük bahis
Günün Manşetleri
Kocaeli Gebze'de bina çöktü!
İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı!
Gazze Şeridi’ne güçlü saldırılar talimatı!
Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Gün'ü ihbar eden üvey oğlu iddialarını tek tek anlattı
Erdoğan'dan seri üretim müjdesi
Manavgat'taki 'rüşvet' depremi sürüyor!
Bakan Bolat'tan rekor müjdesi!
78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel davasında üçüncü duruşma
Balıkesir’de deprem oldu!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği!
Meteoroloji'den son dakika alarmı! Meteoroloji'den son dakika alarmı!
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!
Prof. Üşümezsoy canlı yayında sinirlendi: “Yahu yeter be!” Prof. Üşümezsoy canlı yayında sinirlendi: “Yahu yeter be!”
Kocaeli Gebze'de bina çöktü! Kocaeli Gebze'de bina çöktü!