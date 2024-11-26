Türk Kızılay Trabzon Şubesi, otizmli öğrencilere spor malzemesi hediye etti

Türk Kızılay Trabzon Şubesi, Yomra Jimnastik Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte otizmli öğrencilere spor malzemesi desteği sağladı. Organizasyonda, 216 tişört, 108 çift spor ayakkabı ve 108 eşofman takımı, çocuklara dağıtıldı. Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Sevil Yıldırım, programda yaptığı açıklamada, çocukların spor yapmalarının önemine vurgu yaparak, “Burada çocuklarımız spor yapıyor, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hepsi çok verimli çalışıyorlar. Biz de Türk Kızılay olarak, paydaşı olduğumuz projede çocuklarımıza çeşitli spor kıyafetleri ve ayakkabı hediye ettik. Ayrıca çocuklarımızın okullarından buraya geliş-gidişindeki servis ücretlerini de karşılıyoruz.” dedi.

Programa, Yomra Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yıldırım ile Yomra Gençlik ve Spor Müdürü Zülfü Güler de katılım sağladı.