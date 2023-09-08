Türkiye Ermenistan'ı ağırlıyor! TFF'den Türk bayrağı açıklaması geldi

Milli takımımız Avrupa şampiyonası elemelerinde bu akşam Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da karşılaşmaya ilişkin açıklama yapıldı. TFF'den yapılan açıklamada tribünlerin Türk bayraklarıyla donatılacağı duyuruldu. Açıklamada "32 bin Türk bayrağı ile tribünleri dolduracak olan taraftarlarımız, göğsünde gururla ay-yıldızlı armayı taşıyan 'Bizim Çocuklara' yine destek verecek. Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığımız koreografimizle, dev Türk bayrağımızla yarın Eskişehir'de sahaya tek yürek olarak çıkacağız." ifadelerine yer verildi.

Türkiye, EURO 2024 Avrupa Elemeleri D Grubu'nda çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı. A Milli Futbol Takımımız, 9 puanla grupta ilk basamakta yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN KADROSUNDA YER ALAN OYUNCULAR

A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Japonya maçları aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)