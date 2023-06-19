Türkiye-Galler milli maçı kadrolar belli oldu
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Türkiye-Galler karşılaşmasının hakem ve takım kadroları belli oldu.
Samsun Yeni 19 Mayıs stadında oynanacak Türkiye - Galler maçının kadroları belli oldu.
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Türkiye-Galler karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Willams, Morrell, Ampadu, Ramsey, Wilson, James, Johnson
Hakemler: Fabio Maresca, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)
Kaynak: Anadolu Ajansı
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