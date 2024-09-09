Türkiye - İzlanda maçı: Tek hedef galibiyet

UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup'taki ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Galler ile deplasmanda berabere kalan Türkiye'de tek hedef galibiyet...

Mert Sagit Mert Sagit
Türkiye - İzlanda maçı: Tek hedef galibiyet
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Milli Takımımız İzlanda’yı konuk ediyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor, ay-yıldızlı ekip 1 puana sahip. Milli takımda tek hedef, galibiyet.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11'de olması bekleniyor. Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek. Bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek.

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile 14’üncü randevuya çıkacak. Milliler, 12'si resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 13 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Yedisi İzlanda'da, 6'sı Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak Kasım 2019'da İstanbul'da oynanan maç, 0-0 sona ermişti.

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